Moscow Warns It Could Target British Military Facilities In Unprecedented Statement From the very start of the Ukraine war, the United Kingdom has consistently been among Kiev's most open and ardent military supporters, time and again transferring heavy weaponry, including cutting edge long-range missiles like the Storm Shadow.
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