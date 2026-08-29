Алексей Учитель призвал сохранить живое кино на фоне развития ИИ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пространство для живого и талантливого кинематографа необходимо сохранить на фоне стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ) и других технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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