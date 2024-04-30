Праздник труда, Первое мая

Людмила Фирстова

Андрей Шурканцев, а вы провокатор! Забыли, что совсем недавно террористический акт был, сколько людей погибло и пострадало?! Никто не сможет обеспечить и гарантировать полную безопасность! Можно подумать, что вы хотите принять участие в демонстрации и пройти по площади города))) А ваши измышления про политические митинги явно похожи на пропаганду ЦИПСО, стоит проверить вашу преданность России...До 60 лет дожили, а мудрости не нажили, вы этот комментарий и на другом сайте разместили, что доказывает, что вы провокатор, за сколько сребреников работаете на Запад?