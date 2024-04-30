Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    Может, шутка и философская, только это философия быдла...Это преступление
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Праздник труда, Первое мая

Праздник труда, Первое мая

1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День труда (Праздник Весны и Труда), который изначально носил название День международной солидарности трудящихся.

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Комментарии
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Наталия Сорокина
Обожаю весну! Обожаю!
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12 час.
Людмила Фирстова
Андрей Шурканцев, а вы провокатор!  Забыли, что совсем недавно террористический акт был, сколько людей погибло и пострадало?! Никто не сможет обеспечить и гарантировать полную безопасность! Можно подумать, что вы хотите принять участие в демонстрации и пройти по площади города))) А ваши измышления про политические митинги явно похожи на пропаганду ЦИПСО, стоит проверить вашу преданность  России...До 60 лет дожили, а мудрости не нажили, вы этот комментарий и на другом сайте разместили, что доказывает, что вы провокатор, за сколько сребреников работаете на Запад?
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4 час.

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