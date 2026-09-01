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Регионы России

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Исследование: восемь из десяти школьников используют ИИ как помощника с ограничениями

Исследование: восемь из десяти школьников используют ИИ как помощника с ограничениями

Согласно исследованию ИТ-холдинга «Т1», восемь из десяти российских школьников рассматривают искусственный интеллект (ИИ) как инструмент или помощника для выполнения различных задач, включая написание черновиков сочинений, писем и поздравлений.

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