Ференц назвала позором молчание правозащитников о военкоматах на Украине

Евродепутат от венгерской партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» Виктория Ференц раскритиковала международные правозащитные организации за игнорирование нарушений прав человека, совершаемых украинскими военкоматами.
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