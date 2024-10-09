еще один с сильным желанием не работать, но иметь много быстроденег. Пожилая жительница Петербурга в сентябре доверилась мошенникам и лишилась 1,1 млн рублей.
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еще один с сильным желанием не работать, но иметь много быстроденег. Пожилая жительница Петербурга в сентябре доверилась мошенникам и лишилась 1,1 млн рублей.