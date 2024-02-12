О чем говорит позитивный старт индекса S&P500 в начале года? Историческая статистика

Инвесторы придают большое значение стартовым значения фондового рынка в начале года. Считается, что позитивных результат рынка акций в январе закладывает общий растущий тренд на протяжении остальных 11-ти месяцев.
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