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Аргументы недели

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Посевные площади вырастут на 5 млн га к 2030 году

Посевные площади вырастут на 5 млн га к 2030 году

Планы по расширению площадей уже утверждены в 51 субъекте РФ. Наибольшие объёмы заброшенных земель вернут в оборот в Тверской, Челябинской, Саратовской областях, Пермском крае и Удмуртии.

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