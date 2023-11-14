"Мисс Барнаул" представит столицу Алтая на конкурсе "Краса России-2023"

Софья Осиян попросила поддержки, которая необходима ей на финале мероприятия — он состоится уже завтра "Мисс Барнаул" Софья Осиян прошла отбор и стала участницей всероссийского конкурса "Краса России-2023".
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