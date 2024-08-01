Ким Чен Ын, ПТРК Bulsae-4Сегодня 243 прочитали Украинское агентство УНИАН сообщило, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) снял на позициях ВС РФ северокорейскую бронетехнику — противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Bulsae-4.
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