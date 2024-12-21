На видео, как сообщается, кадры поражения БпЛА ВС РФ двух танков "Т-64" Вооруженных сил Украины в районе населённых пунктов Николаевка и Погребки Курской области.
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На видео, как сообщается, кадры поражения БпЛА ВС РФ двух танков "Т-64" Вооруженных сил Украины в районе населённых пунктов Николаевка и Погребки Курской области.
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