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Царьград

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ВТБ выдаст продавцам Wildberries до 500 млн рублей после атак на склады

ВТБ выдаст продавцам Wildberries до 500 млн рублей после атак на склады

ВТБ подключился к программе льготного кредитования для продавцов маркетплейса Wildberries, чья продукция была утрачена при атаках на складские объекты в ряде российских регионов.

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