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«Платить за ЖКХ больше не придется». Новая льгота вводится для всех пенсионеров

«Платить за ЖКХ больше не придется». Новая льгота вводится для всех пенсионеров

Пенсионерам сообщили о новой льготе, которую можно будет оформить уже в ближайшее время. Теперь пожилым гражданам не будут отказывать в таких запросах, и они смогут избежать оплаты за многие коммунальные услуги.

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