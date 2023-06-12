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Евгений Пригожин в День России рассказал о растущем количестве желающих попасть в ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин в День России рассказал о растущем количестве желающих попасть в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер»» Евгений Пригожин поздравил соотечественников с Днем России. Он рассказал о растущем количестве желающих попасть в ряды ЧВК «Вагнер».

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