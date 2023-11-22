В ВСУ заявили об успешном наступлении российских войск

Российская артиллерия в любую минуту может ударить по украинским позициям из-за преимущества в небе. Соответствующее заявление сделал командир отделения ВСУ Роман в беседе с корреспондентом Daily Shincho Хитоси Такасэ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии