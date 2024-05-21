Зимний король и воюющий Киев

НЭ

Наталья Эрнст

Как раз эти погранцы,как только запахнет жареным, первыми свалят за границу,. Хохлятина, все до одного - трусы. Отстреливаются, потому что под наркатой. А так могут только из пушек палить, по гражданским. Мрази. Они все прокляты, по 7 колено.