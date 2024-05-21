Почему Украина не сдаётся? Население тонет в Тисе, умирает в Карпатах от переохлаждения, гибнет от пуль собственных пограничников, лишь бы сбежать от мобилизации.
Зимний король и воюющий Киев
Комментарии
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Eduard
После войны погранцов Украины всех к одной стенке поставить!
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4 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Как раз эти погранцы,как только запахнет жареным, первыми свалят за границу,. Хохлятина, все до одного - трусы. Отстреливаются, потому что под наркатой. А так могут только из пушек палить, по гражданским. Мрази. Они все прокляты, по 7 колено.
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3 час.
Natalija Osminina
Это факт.
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3 час.
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