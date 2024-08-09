В Салехарде открылся форум «Арктика – 2024. Здоровая цифровизация»

В столице ЯНАО стартовал межрегиональный форум "Арктика - 2024. Здоровая цифровизация", где представители более 40 регионов обсуждают применение информационных технологий и искусственного интеллекта в медицине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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