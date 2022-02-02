Киев начал покупать газ из «Турецкого потока»

С 1 февраля в украинской газотранспортной системе произошли существенные изменения. Во-первых, транзит российского газа подскочил почти в два раза после провала в январе.
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