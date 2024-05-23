# Чернильница И тут сразу же хочется спросить, а с коренным населением посоветоваться там в Думе не хотят? И вообще, оказывается, что ситуацию в стране накаляют именно вот такие решения, а не бесконтрольный завоз тысяч нелегалов и рост совершаемых ими преступлений, получается так.
Депутат Гильмутдинов не одобрил запрет никабов и предложил посоветоваться с диаспорами
Комментарии
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Александр Рус
депутат,бери этих ишаков и вперед к ним жить по их законам,хотя и там у них запрещены никабы...а может этот депутат обычный пидараст?не удивлюсь....
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5 час.
Татьяна Бушмелева
В наше время этот вопрос - расхаживание в "тёмных мешках с прорезями для глаз" или в каких ещё других приспособлениях скрывающих и лицо и фигуру, это уже вопрос безопасности граждан. А диаспоры сами с советами и указаниями как нам жить и так сами активно встревают - отмазывают земляков от уголовной ответственности, тащат нелегалов которых сами и используют в качестве рабов. то есть многие вопросы решают как тривиальные ОПГ. Зачем нам на территории России ОПГ которые ещё и ходят со скрытыми лицами? Нам не надо! Честно говоря можно и тех кому эти ОПГ нужны (которые с ними срослись что не разорвать) можно выдворить из страны вместе с ними. И нам хорошо будет и эти "влюблённые" не расстанутся.... короче, всем будет щастье!
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4 час.
ЛВ
Лариса Воробьева
Ну если уж депутат Государственной Думы предлагает посоветоваться с мафиозными структурами, которые не имеют государственной регистрации, и на которые не распространяются законы Российской Федерации! Тогда о чём ещё можно говорить?
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3 час.
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