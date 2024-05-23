Депутат Гильмутдинов не одобрил запрет никабов и предложил посоветоваться с диаспорами

Татьяна Бушмелева

В наше время этот вопрос - расхаживание в "тёмных мешках с прорезями для глаз" или в каких ещё других приспособлениях скрывающих и лицо и фигуру, это уже вопрос безопасности граждан. А диаспоры сами с советами и указаниями как нам жить и так сами активно встревают - отмазывают земляков от уголовной ответственности, тащат нелегалов которых сами и используют в качестве рабов. то есть многие вопросы решают как тривиальные ОПГ. Зачем нам на территории России ОПГ которые ещё и ходят со скрытыми лицами? Нам не надо! Честно говоря можно и тех кому эти ОПГ нужны (которые с ними срослись что не разорвать) можно выдворить из страны вместе с ними. И нам хорошо будет и эти "влюблённые" не расстанутся.... короче, всем будет щастье!