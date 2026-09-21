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Спокойный день голосования: Росгвардия Тверской области подвела итоги обеспечения безопасности

Спокойный день голосования: Росгвардия Тверской области подвела итоги обеспечения безопасности

Росгвардия обеспечила общественный порядок и безопасность в день единого голосования в Тверском регионе.

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