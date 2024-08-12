Самый богатый брянец Роман Семиохин уже 4 года находится в розыске

В 2020 году брянский бизнесмен Роман Семиохина был объявлен в международный розыск. «Король онлайн-казино» и, по слухам, долларовый миллиардер уже около 10 лет проживает на Кипре, откуда и по сей день успешно ведёт свою деятельность.