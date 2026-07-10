Кто прошёл во второй этап рейтингового турнира по снукеру Championship League 2026

В пятницу 10 июля в Лестере стартует второй этап турнира Championship League 2026, сообщает totallysnookered Стэн Муди (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 2-й этап, группы А, В Трансляции, расписание - 1-й этап, группы 1, 32 Трансляции, расписание - 1-й этап, группы 7, 31 По прошествии 16 дней напряженных поединков на Mattioli Arena в Лестере среди участников рейтингового турнира Championship League 2026 по снукеру осталось 32 игрока.