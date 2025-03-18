Российские войска зашли в Сумскую область и продвигаются на Запорожье, заявили в Раде

МОСКВА, 18 марта, ФедералПресс. Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая сообщила о продвижении российских войск в Сумской области, утверждая, что они уже зашли на подконтрольные Украине территории.
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