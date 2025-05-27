Клаксон
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Клаксон

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В России предлагают прототип Ferrari F2002

В России предлагают прототип Ferrari F2002

Гоночный прототип Ferrari F2002 появился в продаже на сайте Авито Авто за 75 миллионов рублей. По данным продавца, в команде Ferrari этот гоночный автомобиль использовали для тестов и разработки болидов с декабря 2002 по январь 2006 года.

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