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Живая Кубань

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Целенаправленный удар: погиб главный инженер Запорожской АЭС

Целенаправленный удар: погиб главный инженер Запорожской АЭС

Целенаправленный удар: погиб главный инженер Запорожской АЭСГлавный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб после удара беспилотника по служебному автомобилю.

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