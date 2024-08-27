Комплексные методы борьбы против СВУ согласно уставу FM 3-90.119 армии США: практика

В предыдущих двух частях рассматривался обзор методов противодействия СВУ по уставу FM 3-90.119 армии США с точки зрения общих факторов и конкретных методов анализа и взаимодействия с гражданским обществом.
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