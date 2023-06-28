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«Авантюрная киса ищет пару…» — профили котиков на сайтах знакомств

«Авантюрная киса ищет пару…» — профили котиков на сайтах знакомств

Представьте себе приложение для знакомств, предназначенное только для котиков. Что бы они написали в своих профилях? Какие фото бы выставили? Пользователи сети решили пофантазировать на эту тему и поделились образами хвостатых, ищущих любовь.

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