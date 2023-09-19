В Котельниково стало еще хуже: мигранты повсюду торгуют овощами и тухлой шаурмой. Вот, к чему привел неоднозначный закон о мигрантах

Иван Иваныч

полный запрет на трудовую деятельность мигрантов, подчёркиваю полнейший, приезд только по согласованным квотам, на границе сидит препод по русскому языку не сдал мини тест нахер с бочки, нет бумаг подписанных на работу нахер с бочки нет ответственности нанимателя нахер с бочки и прочие препоны, но только продуманные Всех приобретших гражданство аннуляция и высылка в аул, не гражданин он нам. Только приветствовать переселение русских и желательно просто провести работу по выдёргиванию русских всех и ото всюду, вот тогда может и будет окончательно восстанавливаться Русская Держава. А так только будем сопли пускать и говорить, что мы добрые и лояльные к другим народам. Может и так, но уважение будем потихоньку приобретать.