Угрюмый лимон о финансах Всем доброго времени суток. Этим летом произошла странная история с мигрантами, которые записали целое видеообращение к нашему главе государства.
В Котельниково стало еще хуже: мигранты повсюду торгуют овощами и тухлой шаурмой. Вот, к чему привел неоднозначный закон о мигрантах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Иваныч
полный запрет на трудовую деятельность мигрантов, подчёркиваю полнейший, приезд только по согласованным квотам, на границе сидит препод по русскому языку не сдал мини тест нахер с бочки, нет бумаг подписанных на работу нахер с бочки нет ответственности нанимателя нахер с бочки и прочие препоны, но только продуманные Всех приобретших гражданство аннуляция и высылка в аул, не гражданин он нам. Только приветствовать переселение русских и желательно просто провести работу по выдёргиванию русских всех и ото всюду, вот тогда может и будет окончательно восстанавливаться Русская Держава. А так только будем сопли пускать и говорить, что мы добрые и лояльные к другим народам. Может и так, но уважение будем потихоньку приобретать.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии