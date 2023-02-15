Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Не понял - и не поймешь, гнида ! Даже, если у тебя жена красавица...любимые малыши - сыновья...и куча бабла...Того са...Мамаев о том, что...
  • Поля Русс
    Вот такие мамаевы ....случайно приехали в ДУБАИ....случайно открыли...противно врут...Глядя на таких спортсменов, нач...Мамаев о том, что...
  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...

Поттер о 0:1 от «Боруссии»: «Челси» доминировал во втором тайме, но пропустил гол с контратаки после углового»

Поттер о 0:1 от «Боруссии»: «Челси» доминировал во втором тайме, но пропустил гол с контратаки после углового»

Грэм Поттер отреагировал на поражение «Челси» от «Боруссии» Дортмунд. «Синие» на выезде уступили со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и не выигрывают в четырех встречах подряд.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх