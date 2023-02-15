Поттер о 0:1 от «Боруссии»: «Челси» доминировал во втором тайме, но пропустил гол с контратаки после углового»

Грэм Поттер отреагировал на поражение «Челси» от «Боруссии» Дортмунд. «Синие» на выезде уступили со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и не выигрывают в четырех встречах подряд.
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