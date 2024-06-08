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Ноутбуки, смартфоны и другие отходы электроники собрали волонтеры на субботнике РЭО на ПМЭФ

Ноутбуки, смартфоны и другие отходы электроники собрали волонтеры на субботнике РЭО на ПМЭФ

Российский экологический оператор и социальный проект «Команда Звездный Десант» провели 8 июня спортивно-экологическую акцию «ЭкоТропа Здоровья» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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