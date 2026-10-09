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Царьград

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Путин поддержал идею объявить 2028 год в СНГ годом соцразвития

Путин поддержал идею объявить 2028 год в СНГ годом соцразвития

На встрече лидеров стран СНГ российский президент Владимир Путин выразил поддержку инициативе Таджикистана и Туркмении о провозглашении 2028 года годом социального развития в СНГ, а 2029-й посвятить развитию транспорта.

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