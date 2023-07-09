"У нас в стране вообще нет к себе уважения?". Соловьев про 5 колонну и очередной плевок в Россию

Ольга Это у вас, в салорейхе, наверху предателей как тараканов, берега-то не путайте. Пошло вон, ципсото.

Ольга Это не олигархат, это хохлобот. Их тут в теме достаточно, отрабатывают методичку "В России все плохо, виновато руководство страны". Ципсота сейчас активно во всех темах работает, пропихивают именно эту методичку - "рыба гниет с головы", шатать народ пытаются.