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"У нас в стране вообще нет к себе уважения?". Соловьев про 5 колонну и очередной плевок в Россию

"У нас в стране вообще нет к себе уважения?". Соловьев про 5 колонну и очередной плевок в Россию

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Вчера в комментариях под заметкой о Миллере и продлении договора с уездной страной N по транзиту газа в Европу, некоторые уважаемые читатели писали: "Автор видит во всем предательство".

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Комментарии
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Ольга
Это у вас, в салорейхе, наверху предателей как тараканов, берега-то не путайте. Пошло вон, ципсото.
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14 час.
Ольга
Это не олигархат, это хохлобот. Их тут в теме достаточно, отрабатывают методичку &quot;В России все плохо, виновато руководство страны&quot;. Ципсота сейчас активно во всех темах работает, пропихивают именно эту методичку - &quot;рыба гниет с головы&quot;, шатать народ пытаются.
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13 час.
Ольга
Хохлоботы, агитируйте за смену руководства и лидеров у себя в бандерии. Тем более, что ей уже все равно.
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13 час.

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