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Минобороны заявило о перехвате 78 украинских беспилотников над регионами России

Минобороны заявило о перехвате 78 украинских беспилотников над регионами России

Дежурные системы противовоздушной обороны сбили 78 украинских беспилотников в период с в период с 8:00 до 20:00 субботы, 10 октября.

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