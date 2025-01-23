Полпред Жога оставил автограф в магнитогорском «Притяжении». Фото, видео

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, полпреду президента России в УрФО Артему Жоге продемонстрировали уже готовые локации городского курорта «Притяжение» и строящиеся объекты четвертой очереди.
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