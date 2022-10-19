Больше сотни нарушений обнаружил Ростехнадрор на угольном разрезе в Кузбассе

Из-за выявленных нарушений Ростенадзор приостановил работы на разрезе.После того, как специалисты Ростенадзора провели проверки на объектах ООО «Сибэнергоуголь», суд был вынужден приостановить работы на четырех опасных производственных участках.
Из-за выявленных нарушений Ростенадзор приостановил работы на разрезе.После того, как специалисты Ростенадзора провели проверки на объектах ООО «Сибэнергоуголь», суд был вынужден приостановить работы на четырех опасных производственных участках.
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