Трек «Сигма бой» хотят запретить в Европе — влияние песни обсуждают в Европарламенте. Немецкий политик Нела Риль заявила, что трек продвигает патриархальные и пророссийские взгляды, влияя на молодёжь.
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Трек «Сигма бой» хотят запретить в Европе — влияние песни обсуждают в Европарламенте. Немецкий политик Нела Риль заявила, что трек продвигает патриархальные и пророссийские взгляды, влияя на молодёжь.