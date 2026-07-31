Башкортстанның Ярми авылында үрнәк татар туе уздырдылар

25 июльдә Башкортстанның Ярми авылында чын татар туе оештырылды. Милли гореф-гадәтләрне чагылдырган үрнәк туй мәҗлесен «Җидегән чишмә» фольклор төркеме һәм Башкортстаннын татар халык оешмасы «Ак калфак» фольклор төркеме үткәрде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии