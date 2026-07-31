НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Башкортстанның Ярми авылында үрнәк татар туе уздырдылар

25 июльдә Башкортстанның Ярми авылында чын татар туе оештырылды. Милли гореф-гадәтләрне чагылдырган үрнәк туй мәҗлесен «Җидегән чишмә» фольклор төркеме һәм Башкортстаннын татар халык оешмасы «Ак калфак» фольклор төркеме үткәрде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии