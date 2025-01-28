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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Мадока” в стиле Honkai: Star Rail, Puella Magi Madoka Magica: Magia Exedra, собрала 500 000 предрегистрац...

“Мадока” в стиле Honkai: Star Rail, Puella Magi Madoka Magica: Magia Exedra, собрала 500 000 предрегистрац...

“Мадока” в стиле Honkai: Star Rail, Puella Magi Madoka Magica: Magia Exedra, собрала 500 000 предрегистрацийРазработчики пошаговой кроссплатформенной RPG Puella Magi Madoka Magica: Magia Exedra сообщили о том, что число предрегистраций в их проект превысило 500 000.

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