“Мадока” в стиле Honkai: Star Rail, Puella Magi Madoka Magica: Magia Exedra, собрала 500 000 предрегистрац...

“Мадока” в стиле Honkai: Star Rail, Puella Magi Madoka Magica: Magia Exedra, собрала 500 000 предрегистрацийРазработчики пошаговой кроссплатформенной RPG Puella Magi Madoka Magica: Magia Exedra сообщили о том, что число предрегистраций в их проект превысило 500 000.
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