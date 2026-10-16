В США на аукционе Bring a Trailer появился уникальный Rolls-Royce Phantom VI 1971 года выпуска. Главная особенность автомобиля заключается в том, что на его создание ушло 22 года, а кузов изготовила итальянская фирма Frua вместо штатного ателье Rolls-Royce.