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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» выиграла 2-й матч подряд. У команды Хави 2 победы в 5 последних играх

«Барса» выиграла 2-й матч подряд. У команды Хави 2 победы в 5 последних играх

Команда Хави обыграла «Лас-Пальмас» (2:1) в рамках Ла Лиги. До этого была победа над «Альмерией» (4:2) в чемпионате.

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