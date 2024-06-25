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Иваново

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В этом году борщевик Сосновского в Ивановской области ликвидируют на площади 2,7 тысячи гектара

В этом году борщевик Сосновского в Ивановской области ликвидируют на площади 2,7 тысячи гектара

В этом году борщевик Сосновского в Ивановской области ликвидируют на площади 2,7 тысячи гектара На совещании с главами муниципалитетов зампред правительства Ивановской области Денис Черкесов сообщил, что в текущем году 1,4 тысяч га уже обработаны от борщевика.

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