Карпов: Дзюба продолжит карьеру в «Акроне»

Бывший нападающий «Локомотива» Артём Дзюба перейдёт в «Акрон». Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Дзюба подпишет с клубом контракт до лета 2025 года, сейчас 36-летний форвард проходит медосмотр.