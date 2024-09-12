Карпов: Дзюба продолжит карьеру в «Акроне»

Бывший нападающий «Локомотива» Артём Дзюба перейдёт в «Акрон». Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Дзюба подпишет с клубом контракт до лета 2025 года, сейчас 36-летний форвард проходит медосмотр.
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