© Lewis Joly/APУкраинские войска использовали для удара по предприятию в Орле четыре британские крылатые ракеты Storm Shadow.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Песков: Путин пок...
- Песков: Путин пок...
- Экс-командир ВСУ ...
Это подарок от англосаксов.