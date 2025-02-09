С заботой об Украине: Миллион долларов от Азербайджана вместо тысячи слов Пока даже самые ярые защитники киевского режима потихоньку сворачивают помощь Украине, Азербайджан решил, видимо, запрыгнуть в последний вагон «всемирной щедрости».
Красивая картинка? Щедрый жест? А может откровенный плевок в сторону России?
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Почему до сих пор не закрыт азербайджанский дом и почему вся эта диаспора до сих пор в России? Долго мы будем утираться от плевков в нашу сторону? Закрыть границу на фуй с этой гребаной страной! И закрыть с ними всяческую торговлю и авиасообщение!
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13 час.
Наталья Романенко
Сколько будете щеки подставлять?
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10 час.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Слишком велика диаспора азеров в России, видимо слишком обильно она поливает деньгами тех чинуш в России от которых зависит решение вопроса с азерами раз и навсегда.Ситуация неизменится . Вся суть в коррумпированности чиновников в России.
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8 час.
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