Красивая картинка? Щедрый жест? А может откровенный плевок в сторону России?

СЗ

Светлана Зуева

Почему до сих пор не закрыт азербайджанский дом и почему вся эта диаспора до сих пор в России? Долго мы будем утираться от плевков в нашу сторону? Закрыть границу на фуй с этой гребаной страной! И закрыть с ними всяческую торговлю и авиасообщение!