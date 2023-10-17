Ударные российские FPV‑дроны не подпускают танки ВСУ к Работино

РИАМО - 17 окт. Командир танкового взвода ВС РФ с позывным «Сова» рассказал, что российские расчеты дронов-камикадзе уничтожают танки ВСУ в тылу района Орехово и не подпускают их к линии фронта в районе Работино, сообщает РИА Новости.