Ударные российские FPV‑дроны не подпускают танки ВСУ к Работино

РИАМО - 17 окт. Командир танкового взвода ВС РФ с позывным «Сова» рассказал, что российские расчеты дронов-камикадзе уничтожают танки ВСУ в тылу района Орехово и не подпускают их к линии фронта в районе Работино, сообщает РИА Новости.
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