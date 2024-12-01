В Херсонесе провели Всероссийский экологический диктант

30 ноября при поддержке Департамента природных ресурсов и экологии Севастополя и Центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи в «Херсонесе Таврическом» впервые прошел Всероссийский экологический диктант, сообщает пресс-служба музея-заповедника.
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