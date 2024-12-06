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В Госдуме рассказали о минимальных действиях, чтобы избежать изъятия участка

В Госдуме рассказали о минимальных действиях, чтобы избежать изъятия участка

Владельцам дачных участков и земель, которые не используются по назначению, следует принять меры перед тем, как в 2025 году вступит в силу новый закон об изъятии неиспользуемых участков, заявил Сергей Гаврилов, председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, передает РИА Новости.

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