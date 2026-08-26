Капитан теплохода спрятал 270 000 долларов в мешок и засунул его в пластиковое ведро, чтобы обмануть таможенников в Новороссийске

Капитан теплохода спрятал 270 000 долларов в мешок и засунул его в пластиковое ведро, чтобы обмануть таможенников в НовороссийскеЛенинский районный суд Новороссийска признал капитана Фикрата Гасимова виновным в преступлении по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в особо крупном размере».