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Терпение лопнуло: силовики перекрыли дорогу на БТРе и начали проверять всех приезжих. Нашли в багажнике 2-х приезжих

Терпение лопнуло: силовики перекрыли дорогу на БТРе и начали проверять всех приезжих. Нашли в багажнике 2-х приезжих

Avia.pro - СМИ Полиция с силовиками и БТРом проверяла въезды и выезды из города, выявила кучу нарушений, и почти треть штрафов — за миграционное законодательство! Но больше всего меня поразили нелепые ситуации с приезжими, которые попались на этом рейде.

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