Алла Пугачева: семья «живет дальше» после обострения конфликта на Ближнем Востоке

Певица вместе с семьей уехала жить подальше от Израиля, где обострился военный конфликт.Известная певица Алла Пугачева в своих соцсетях сообщила о том, что «живет дальше» после экстренного отъезда из Израиля на Кипр.
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