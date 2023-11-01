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Царьград

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Алла Пугачева: семья «живет дальше» после обострения конфликта на Ближнем Востоке

Алла Пугачева: семья «живет дальше» после обострения конфликта на Ближнем Востоке

Певица вместе с семьей уехала жить подальше от Израиля, где обострился военный конфликт.Известная певица Алла Пугачева в своих соцсетях сообщила о том, что «живет дальше» после экстренного отъезда из Израиля на Кипр.

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